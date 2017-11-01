"Хевел" обсуждает участие в создании города Неом в Саудовской Аравии

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Группа компаний "Хевел" (совместное предприятие "Реновы" и "Роснано") рассматривает возможности и условия участия в проекте по созданию глобального инновационного города Неом в Саудовской Аравии, заявил РИА Новости гендиректор "Хевела" Игорь Шахрай.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в конце октября заявил, что совместно с ведущими российскими и международными партнерами примет участие в проекте по созданию города будущего. Финансирование проекта будет осуществляться за счет госсредств, ресурсов саудовского госинвестфонда Public Investment Fund (PIF), а также частных инвестиций. Предполагается привлечь в проект около 500 миллиардов долларов.

"Группа компаний "Хевел" рассматривает возможности и условия участия в проекте", — сказал Шахрай.

Неом расположится на территории площадью 260 тысяч квадратных километров на побережье Красного моря по соседству с Иорданией и Египтом и будет обеспечиваться электроэнергией, создаваемой из возобновляемых источников.

Согласно достигнутым договоренностям, деятельность РФПИ в рамках работы над проектом создания города Неом будет способствовать привлечению ведущих российских высокотехнологичных компаний в таких сферах, как солнечная энергетика, здравоохранение и образование, технологии искусственного интеллекта, высокоскоростной транспорт, а также портовая инфраструктура для перевалки сельскохозяйственной продукции. По словам Дмитриева, некоторые российские компании, являющиеся лидерами индустрии, намерены участвовать в проектах с солнечной энергетикой.

"Хевел" является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В ее структуру входят: производственное и девелоперское подразделения, а также Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике, который является единственной в РФ профильной научной организацией, занимающейся исследованиями и разработками в сфере солнечной энергетики.