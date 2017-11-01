Кадыров прокомментировал убийство жены Осмаева

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя нападение на уроженца республики Адама Осмаева под Киевом, заявил, что на Украине никогда не было и нет "чеченского батальона".

Он назвал это мифом, "призванным создать видимость поддержки чеченцами преступного режима Киева".

В понедельник вечером стало известно, что в Киевской области обстреляли автомобиль Осмаева, которого ранее обвиняли в подготовке покушения на Владимира Путина. Его супруга Амина, которая находилась в машине вместе с мужем, погибла.

"Мифическому батальону нужен был и такой же бандит-командир. На эту роль вытащили некого Адама Осмаева. Как он мог командовать, если сам находился под каблуком Натальи, приставленной к нему спецслужбами. Если с судьбой Никифоровой спецслужбы Украины определились, то судьба Осмаева пока неизвестна", — отметил он.

По его словам, за убийством Окуевой стоят украинские спецслужбы. Глава Чечни считает, что на Украине хотели избавиться от "родной бандитки", отвлечь внимание "западных хозяев" от антиправительственных митингов, а также попытаться еще раз обвинить Россию в своих бедах.

Обвинения на Украине

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов обвинил Москву в причастности к нападению.

Он заявил, что Россия якобы "развернула террор в глубоком тылу, уничтожая мужественных защитников" Украины. Он подчеркнул, что убийство Амины Окуевой — это вызов стране, на который должен быть "жесткий и адекватный ответ".

Аналогичную точку зрения выразил советник главы МВД Украины Иван Варченко.

"Есть конкретные доказательства, которые могут подтверждать то, что заинтересованы… в частности, заявления Рамзана Кадырова от 2014 года", — цитирует его сайт телеканала "112 Украина".