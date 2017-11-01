Иран осудил теракт в Нью-Йорке, выразив соболезнования семьям погибших

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Тегеран осудил теракт в Нью-Йорке, выразив соболезнования семьям жертв нападения, говорится в сообщении министерства иностранных дел Ирана.

"Тактика нападений и убийств беззащитных и невинных граждан на улицах и в общественных местах показывает уровень жестокости и безжалостности террористических группировок, таких как ИГ*", — сообщил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми, выразив соболезнования семьям жертв теракта.

Он отметил, что единственным способом искоренения терроризма является серьезная, неподдельная и прозрачная борьба всех стран с этим явлением.

По словам Касеми, за появлением террористических группировок на Ближнем Востоке стоят США и их союзники.

Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован. К настоящему моменту жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти человек ранены. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал произошедшее терактом.

По данным американских СМИ, задержанным оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году. Телеканал NBC со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени террористической группировки "Исламское государство"*.