В ДНР сообщили о гибели иностранного наемника под Донецком

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (4)

ДОНЕЦК, 1 ноя — РИА Новости. Иностранный наемник погиб во вторник в результате атаки украинских силовиков в районе донецкого аэропорта, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

"Враг, пытаясь улучшить свое положение в районе аэропорта, обрушил мощный минометный и артиллерийский обстрел, а затем изготовился к выдвижению двумя группами в сторону наших позиций", — сказал Басурин.

Басурин добавил, что подразделениям ДНР удалось предотвратить готовящуюся атаку силовиков, в результате чего погиб один наемник из Грузии, воевавший на стороне Киева.

"Наши защитники предотвратили возможную атаку, ответив противнику огнем из стрелкового оружия. Как стало известно позже, в результате действий украинской стороны, грубо нарушающих минские соглашения, погиб наемник из Грузии", — сказал он.