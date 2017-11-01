Белорусского оппозиционера Некляева арестовали на 10 суток

МИНСК, 1 ноя — РИА Новости. Белорусский оппозиционер Владимир Некляев арестован судом на 10 суток по административному делу о призыве к проведению несанкционированной акции протеста, сообщил в среду не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна".

"Судья суда Ленинского района Минска наказала Владимира Некляева 10 сутками административного ареста", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что в суде рассматривалось административное дело против политика по факту призыва на одном из сайтов к участию в несанкционированной уличной акции "Марш возмущенных белорусов", которая прошла в октябре.

Некляев является одним из лидеров незарегистрированного Белорусского национального конгресса, который инициировал проведение в Минске ряда несанкционированных акций протеста, в том числе 21 октября в центре Минска "Марша возмущенных белорусов", направленного против социально-экономической политики властей Белоруссии.