Мосийчук сообщил, что ему сделают новую операцию

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, пострадавший в результате взрыва в Киеве, сообщил, что ему в среду сделают еще одну операцию.

"Все. Меня везут на операцию", — написал Мосийчук в среду на своей странице в Facebook.

Также депутат сообщил, что его состояние стабильное.

По данным МВД Украины, 25 октября в результате взрыва на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве погибли два человека — проходивший мимо бывший сотрудник МВД Украины Михаил Мормиль и старший сержант полиции Руслан Кушнир, последний охранял Мосийчука. Пострадали четыре человека, среди которых сам депутат и известный украинский политолог Виталий Бала. Той же ночью Мосийчука прооперировали.

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Правоохранители рассматривают несколько версий, среди которых покушение на Мосийчука. По данным МВД, злоумышленники дистанционно включили взрывное устройство, установленное на припаркованном возле места взрыва мотороллере.