Главу канцелярии британского правительства обвинили в домогательствах

ЛОНДОН, 1 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поручила секретарю кабинета министров сэру Джереми Хейвуду срочно провести расследование жалобы журналистки Кейт Молтби на сексуальные домогательства со стороны нынешнего главы канцелярии правительства Дэмиана Грина.

"Главу канцелярии обвинили в недостойном поведении, и он это категорически отрицает. Премьер-министр передала этот вопрос секретарю кабинета министров, чтобы он установил факты и отчитался как можно скорей", — сказала РИА Новости представитель канцелярии премьера.

Молтби рассказала о своих отношениях и неприятном инциденте с Грином в колонке для газеты Times. Она поведала, что Грин, который вдвое ее старше и который дружил с ее родителями, в 2015 году позволил себе в пабе "вскользь" погладить ее по коленке. После этого, как утверждает Молтби, она прервала с ним всякое общение. А через год, после того, как ее фотография в корсете появилась в газете как иллюстрация к ее статье об истории этого предмета туалета, Грин прислал ей сообщение, как она считает, фривольного содержания.

Сообщение, которое Молтби также опубликовала, гласит: "Давно не виделись. Но восхитившись твоей фотографией в корсете в моем любимом таблоиде, я чувствую себя вынужденным спросить, можем ли мы выпить как-нибудь?". По словам Молтби, она данное сообщение проигнорировала.

Спустя полтора месяца премьер-министром стала Мэй, а Грин стал, по сути, ее заместителем. Как пояснила Молтби, она как журналист не могла себе позволить продолжать игнорировать старого знакомого и написала ему смс с поздравлениями.

61-летний Грин, комментируя публикацию, заявил: "Это совершенная неправда, что я когда-либо делал намеки сексуального характера мисс Молтби". Он отметил, что знаком с Молтби с 2014 года, и они пару раз в год по-дружески выпивали.

"Сообщение, которое я отправил ей после ее появления в газете, было написано в этом духе – двое друзей договариваются об очередной встрече, ничего более. Это ложное обвинение стало для меня полным шоком и глубоко меня обидело, поскольку прозвучало от того, кого я считал личным другом", — отметил Грин.

Для своих жалоб Молтби выбрала подходящий момент: в Великобритании набирает силу очередной сексуальный скандал. Накануне министр обороны Великобритании Майкл Фэллон признал, что однажды позволил себе вольность в отношении журналистки Джулии Хартли-Брюер, но отметил, что уже давно извинился за проступок.

За день до этого лидер палаты общин Андреа Лидсом объявила, что при парламенте будет создана специальная независимая комиссия, в которую смогут обращаться сотрудники парламента в связи с сексуальными домогательствами и непристойными просьбами от начальников. Такое решение было озвучено после того, как СМИ сообщили о составленном сотрудниками парламента списке из 36 имен депутатов-консерваторов, позволивших себе недопустимые, с точки зрения их помощников, поступки сексуального характера.

В список вошли 20 парламентариев, занимающих посты в правительстве. Один из них — замминистра по делам международной торговли Марк Гарнье — уже успел признать, что просил секретаря купить ему игрушки в секс-шопе. Однако если верить слухам, не только консерваторы позволяли себе вольности, но и представители других партий. У сотрудниц парламента есть даже специальный чат в приложении WhatsApp, в котором они предупреждают друг друга относительно поведения парламентариев и министров.