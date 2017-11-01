Клишас рассказал зачем Киеву резолюция по Крыму

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Украинский проект резолюции по правам человека в Крыму является попыткой отвлечь внимание мировой общественности от политики нарушения прав человека в самой Украине, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Киев в конце октября внес в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал его "очень сильным и жестким". По его словам, в проекте резолюции говорится, что Россия должна выполнить решение Международного суда ООН, в том числе отменить запрет организации "Меджлис крымско-татарского народа" (экстремистская организация, запрещена в РФ), и предоставить доступ в Крым международным организациям. По данным пресс-секретаря постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко, в резолюции также "подчеркивается необходимость обеспечения обучения на украинском и крымско-татарском языках" в Крыму. Как передает агентство "Укринформ", Николенко отметил, что голосование по проекту резолюции пройдет в комитете с середины ноября, а в декабре документ будет вынесен на всеобщее голосование в ГА ООН.

"Внесение Украиной в секретариат Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН очередного необоснованного проекта резолюции по правам человека в Крыму является очередной деструктивной попыткой отвлечь внимание общественности от политики нарушений прав человека в самой Украине, что уже стало для Украины нормой после событий антиконституционного госпереворота", — заявил Клишас РИА Новости.

По его словам, такими действиями Киев также старается отвлечь внимание от скандального украинского закона "Об образовании", предполагающего перевод к 2020 году всего образования исключительно на украинский язык. "Принятие этого закона является ярким примером игнорирования Киевом базовых норм о правах человека и права народов, населяющих Украину, на образование на своем родном языке", — отметил сенатор, добавив, что международно-правовое регулирование связывает возможность получения образования с необходимостью учета языка, которым владеет лицо, получающее образование.

Украинский закон "Об образовании", по словам сенатора, противоречит также статьям 2 и 13 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, определяющим принцип невозможности умаления права на образование по языковому признаку. "Заметим, в республике Крым в соответствии с ее конституцией три государственных языка – русский, украинский и крымско-татарский, на которых можно свободно получать образование. Что касается политических спекуляций, связанных с организациями, деятельность которых запрещена и противоправна, то правомерность такого запрета в связи с осуществлением экстремистской деятельности "Меджлисом крымско-татарского народа" была подтверждена Верховным судом РФ", — подчеркнул Клишас.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".