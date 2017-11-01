Правительство Индии одобрило планы покупки 111 вертолетов для ВМС

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 ноя — РИА Новости, Инсаф Басиров. Правительство Индии одобрило проект закупки 111 многоцелевых вертолетов для Военно-морских сил страны на сумму 3,3 миллиарда долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВМС.

"Кабинет одобрил запрос ВМС на прошедшем накануне заседании Совета по оборонным закупкам", — заявили в пресс-службе.

ВМС еще в августе обнародовали запрос на информацию (один из первых этапов госзакупок) относительно 111 многоцелевых вертолетов для вспомогательных операций — поисково-спасательных, гуманитарных, наблюдательных, контртеррористических, операций против пиратов и функций наведения для корабельных оружейных систем. Совет по оборонным закупкам согласился с необходимости обновить парк вертолетов ВМС, одобрив планы военных.

Программа нацелена на замену устаревающего парка вертолетов французского дизайна Сhetak (производились индийской Hindustan Aeronautics Limited). Закупка вертолетов осуществляется в рамках механизма "стратегического партнерства" — схемы оборонных закупок, предполагающей сотрудничество иностранной компании-производителя оригинального оборудования с индийской частной компанией, что подразумевает передачу технологий.

Согласно плану, 16 вертолетов будут поставлены ВМС Индии напрямую от зарубежной компании-производителя, остальные 95 будут строиться в партнерстве в индийской компанией. Первые 16 вертолетов должны быть поставлены Индии в течение 5 лет после подписания контракта, остальные — в течение 13 лет. Вертолеты должны быть двухдвигательные, пилотируемые двумя пилотами и иметь колесное шасси. По данным индийских СМИ, сумму контакта может составить 3,3 миллиарда долларов.

На рассмотрении Совета остается второй потенциальный контракт на закупку еще 123 многоцелевых вертолета, которые, в свою очередь, заменят устаревшие Westland Sea King (британская версия американского Sikorsky S-61). По планам минобороны, запрос потенциальным поставщикам будет направлен к середине 2018 года. В ВМС страны затруднились назвать сроки рассмотрения этой заявки Советом по оборонном закупкам.

Согласно закупочным документам минобороны, в рамках этого контракта вертолеты будут разбиты на две группы — многоцелевые и вертолеты для специальных операций. Первая группа будет фокусироваться на противолодочной и противокорабельной обороне, радиоэлектронной разведке, поисково-спасательных операциях, транспортировке грузов и раненных. Фокус второй группы — спецоперации, перевозка войск, операции по пресечению незаконной деятельности на море, логистические операции, поисково-спасательные операции в ходе военных действий, гуманитарные операции.

"Это давние планы, которые были в проработке 6-8 лет назад, сейчас, наконец, они получили одобрение", — заявил РИА Новости вице-адмирал ВМС в отставке Ануп Сингх.

По его словам, основными соперниками в будущих тендерах станут Россия, Франция, Великобритания и США, но он затруднился оценить, какая из стран на текущем этапе может предоставить лучшее предложение ВМС Индии.