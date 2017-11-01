Пункты СЦКК 25 раз подверглись обстрелам за три месяца, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 1 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 25 раз обстреляли наблюдательные пункты Совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК) в Донбассе за минувшие три месяца, сообщили РИА Новости в среду в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК.

"Наблюдатели СЦКК – это люди без оружия. Как и наблюдатели СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ, они фиксируют происходящие нарушения режима прекращения огня с обеих сторон, а также способствуют оперативной и устойчивой стабилизации ситуации на линии соприкосновения, то есть выполняют миротворческую задачу. За три месяца зафиксировано 25 фактов обстрелов (наблюдательных пунктов СЦКК), — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, силовики вели целенаправленный огонь по местам дислокации наблюдательных групп СЦКК, "создавая препятствия для выполнения задач, возложенных на Совместный центр".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.