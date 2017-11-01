Террористы будут чаще использовать автомобили для терактов, считает эксперт

ЛОНДОН, 1 ноя — РИА Новости, Денис Ворошилов. Теракт в Нью-Йорке доказывает крайнюю уязвимость граждан перед террористами, использующими для совершения атак автотранспорт или средства, не требующие специальной подготовки, считает замглавы центра исследования проблем терроризма международной консалтинговой компании IHS Markit Мэттю Хенман.

Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован. К настоящему моменту жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти человек ранены. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал произошедшее терактом.

"Происшествие в Нью-Йорке подчеркивает уязвимость легких "гражданских целей" перед атаками, для которых требуются лишь незначительные технические или операционные возможности, однако которые могут привести к значительному количеству жертв и привлечь значительное внимание СМИ. Теракты с применением автомобилей совершались в течение последних лет исламистскими боевиками в Лондоне, Барселоне и Ницце, а также ультраправыми экстремистами в США. Все это говорит о возможности дальнейшего распространения таких методов и тактики", — говорится в предоставленном РИА Новости комментарии Хенмана.

Эксперт отмечает, что, несмотря на то, что мотивы злоумышленника, совершившего нападение в Нью-Йорке, остаются не изученными до конца, часть свидетелей сообщает о найденном на месте преступления флаге террористической группировки "Исламское государство"*. По данным американских СМИ, задержанным оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году. Телеканал NBC со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени ИГ*.

"Если это будет подтверждено, то впоследствии ИГ заявит об ответственности за теракт. Однако это может быть воспринято со скепсисом, так как ранее группировка заявляла о причастности к стрельбе в Лас-Вегасе, что не подтвердилось. ИГ* знает, что признание ответственности за подобные инциденты, даже если такие заявления являются ложными и не подтверждаются, помогает удерживать уровень известности и поддерживать мнение о том, что группировка несет угрозу всему миру, несмотря на череду поражений в Ираке и Сирии", — отметил эксперт.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.