РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Террористы будут чаще использовать автомобили для терактов, считает эксперт

Сюжет:
Теракт в Нью-Йорке (55)
13:3201.11.2017
06081
© AP Photo / Craig RuttleМесто наезда грузовика на людей в Нью-Йорке. 31 октября 2017Место наезда грузовика на людей в Нью-Йорке. 31 октября 2017
© AP Photo / Craig Ruttle

ЛОНДОН, 1 ноя — РИА Новости, Денис Ворошилов. Теракт в Нью-Йорке доказывает крайнюю уязвимость граждан перед террористами, использующими для совершения атак автотранспорт или средства, не требующие специальной подготовки, считает замглавы центра исследования проблем терроризма международной консалтинговой компании IHS Markit Мэттю Хенман.

Автомобили специальных служб в районе места теракта в Нью-Йорке. 31 октября 2017
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Ветеран СВР: не исключено, что теракт в Нью-Йорке был "пробой пера"
Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован. К настоящему моменту жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти человек ранены. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал произошедшее терактом.

"Происшествие в Нью-Йорке подчеркивает уязвимость легких "гражданских целей" перед атаками, для которых требуются лишь незначительные технические или операционные возможности, однако которые могут привести к значительному количеству жертв и привлечь значительное внимание СМИ. Теракты с применением автомобилей совершались в течение последних лет исламистскими боевиками в Лондоне, Барселоне и Ницце, а также ультраправыми экстремистами в США. Все это говорит о возможности дальнейшего распространения таких методов и тактики", — говорится в предоставленном РИА Новости комментарии Хенмана.

Теракт в Нью-Йорке
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Теракт в Нью-Йорке

Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Теракт в Нью-Йорке зря пытаются списать на психа-одиночку, считает Слуцкий
Эксперт отмечает, что, несмотря на то, что мотивы злоумышленника, совершившего нападение в Нью-Йорке, остаются не изученными до конца, часть свидетелей сообщает о найденном на месте преступления флаге террористической группировки "Исламское государство"*. По данным американских СМИ, задержанным оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году. Телеканал NBC со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени ИГ*.

"Если это будет подтверждено, то впоследствии ИГ заявит об ответственности за теракт. Однако это может быть воспринято со скепсисом, так как ранее группировка заявляла о причастности к стрельбе в Лас-Вегасе, что не подтвердилось. ИГ* знает, что признание ответственности за подобные инциденты, даже если такие заявления являются ложными и не подтверждаются, помогает удерживать уровень известности и поддерживать мнение о том, что группировка несет угрозу всему миру, несмотря на череду поражений в Ираке и Сирии", — отметил эксперт.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© 2017 Associated Press
Крики очевидцев и задержание убийцы: первые минуты после теракта в Нью-Йорке
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена