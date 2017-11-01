Знакомые рассказали о характере нью-йоркского террориста

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Семья, с которой подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке жил в 2010 году, не верит в произошедшее, сообщило издание Cincinnati.

По данным издания, подозреваемый Сейфулло Саипов провел две недели в 2010 году в доме знакомых его семьи в пригороде Цинциннати, штат Огайо. По словам семьи, увидев новости о теракте во вторник, они не могли поверить в случившееся.

"Он был очень спокойным. Всегда работал. Он не ходил на вечеринки или куда-то еще. Он только приходил домой, отдыхал и уходил обратно на работу", — рассказала Дилноза Абдусаматова, которая была подростком, когда Саипов жил в их доме.

Как сообщает издание, в 2011 году Саипов зарегистрировал бизнес по адресу проживания семьи из Огайо. Семья утверждает, что ничего не знала о бизнесе и была очень удивлена этом факту. По словам семьи, они не общались с тех пор, как он съехал.

Женщина, которая проживала тогда через дорогу от Саипова, узнала его фотографию и сказала, что помнит, что "он был замкнутым".

На Манхеттене 31 октября грузовик проехал несколько улиц по велосипедной дорожке, сбивая велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. Полиция задержала водителя. Погибли восемь человек, более десяти пострадали. Власти считают случившееся терактом.

По данным американских СМИ, задержанным оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году. Телеканал NBC со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени террористической группировки "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещена в России