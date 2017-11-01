Знакомые рассказали о характере нью-йоркского террориста

13:2601.11.2017
(обновлено: 13:46 01.11.2017)
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Семья, с которой подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке жил в 2010 году, не верит в произошедшее, сообщило издание Cincinnati.
По данным издания, подозреваемый Сейфулло Саипов провел две недели в 2010 году в доме знакомых его семьи в пригороде Цинциннати, штат Огайо. По словам семьи, увидев новости о теракте во вторник, они не могли поверить в случившееся.
"Он был очень спокойным. Всегда работал. Он не ходил на вечеринки или куда-то еще. Он только приходил домой, отдыхал и уходил обратно на работу", — рассказала Дилноза Абдусаматова, которая была подростком, когда Саипов жил в их доме.
Как сообщает издание, в 2011 году Саипов зарегистрировал бизнес по адресу проживания семьи из Огайо. Семья утверждает, что ничего не знала о бизнесе и была очень удивлена этом факту. По словам семьи, они не общались с тех пор, как он съехал.
Нападение произошло во вторник днем в юго-западной части района Манхэттен.
Водитель проехал несколько улиц, сбивая людей на своем пути, после чего грузовик врезался в школьный автобус.
После того, как водитель вышел из кабины грузовика, в него выстрелили сотрудники полиции. На данный момент задержанный находится в больнице.
Подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени группировки "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная на территории России). Это позволило правоохранительным органам квалифицировать нападение, как теракт.
Жертвами нападения стали восемь человек, в том числе пять граждан Аргентины. Более десяти человек получили ранения.
В результате столкновения грузовика со школьным автобусом пострадали два ребенка и двое взрослых.
По данным американских СМИ, водителем грузовика оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году.
Телеканал Fox News со ссылкой на свои источники сообщил, что у Саипова была просроченная грин-карта и в последние годы он жил в штате Нью-Джерси, но недавно какое-то время провел во Флориде.
Телеканал CBS News утверждает, что подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке работал водителем в Uber.
МИД Узбекистана проверяет всю имеющуюся информацию о задержанном Сейфулло Саипове.
Женщина, которая проживала тогда через дорогу от Саипова, узнала его фотографию и сказала, что помнит, что "он был замкнутым".
На Манхеттене 31 октября грузовик проехал несколько улиц по велосипедной дорожке, сбивая велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. Полиция задержала водителя. Погибли восемь человек, более десяти пострадали. Власти считают случившееся терактом.
По данным американских СМИ, задержанным оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году. Телеканал NBC со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени террористической группировки "Исламское государство"*.
*Террористическая организация, запрещена в России