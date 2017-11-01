На Украине подтвердили, что в Крыму возобновили пропуск через границу

На границе Украины и Крыма. Архивное фото

На границе Украины и Крыма. Архивное фото

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Госпогранслужба Украины подтвердила, что пограничники в Крыму возобновили пропуск транспортных средств и людей через границу.

Ранее в крымском погрануправлении ФСБ рассказали, что работу всех пунктов пропуска на российско-украинском участке границы восстановили после технических неполадок.

В сообщении украинского ведомства подтверждается, что восстановлено "движение транспортных средств и пешеходов через административную границу напротив всех контрольных пунктов — "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка".