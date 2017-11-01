В ДНР заявляют, что непричастны к покушениям и терактам на Украине

ДОНЕЦК, 1 ноя — РИА Новости. Заявления Киева о причастности самопровозглашенной Донецкой народной республики к покушениям и терактам является попыткой "списать" внутренние разборки на ДНР, заявил РИА Новости в среду замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что при подготовке покушения на полковника Службы безопасности Максима Шаповала, который погиб в июне в Киеве в результате взрыва автомобиля, спецслужбы самопровозглашенных ДНР и ЛНР якобы рассматривали в качестве возможных целей 1,6 тысячи украинских силовиков и высшее руководство Украины.

"Мы не террористическое государство и данные методы не используем, они нам чужды. Это (теракты, покушения) внутренние разборки, которые пытаются списать на нас", — отметил Басурин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.