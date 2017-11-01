В ДНР заявляют, что непричастны к покушениям и терактам на Украине

ДОНЕЦК, 1 ноя — РИА Новости. Заявления Киева о причастности самопровозглашенной Донецкой народной республики к покушениям и терактам является попыткой "списать" внутренние разборки на ДНР, заявил РИА Новости в среду замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"Мы не террористическое государство и данные методы не используем, они нам чужды. Это (теракты, покушения) внутренние разборки, которые пытаются списать на нас", — отметил Басурин.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.