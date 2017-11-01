В Киеве суд изберет меру пресечения сыну главы МВД

Сотрудники украинских спецслужб рядом с домом Александра Авакова в Харькове

Сотрудники украинских спецслужб рядом с домом Александра Авакова в Харькове

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар Холодницкий ожидает, что суд уже в среду рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения сыну главы МВД Александру Авакову и двум другим задержанным фигурантам дела о хищении госсредств.

Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в семье министра внутренних дел. По данным издания, обыски проходили у сына главы МВД Украины Арсена Авакова Александра в рамках расследования дела о рюкзаках, которые МВД закупило в 2015 году. Позже Аваков подтвердил обыски у сына. Депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко также подтвердил, что сын министра внутренних дел задержан, ему изберут меру пресечения. В МВД назвали это дело попыткой дискредитации министра и его семьи.

"Ходатайства мы согласовали, сейчас идет процесс ознакомления стороны защиты с этими ходатайствами. Как только этот процесс будет завершен, они будут переданы в суд. Мы надеемся, что это судебное заседание по всем трем участникам будет проведено сегодня", — сказал Холодницкий журналистам в среду, их общение транслировало украинское телевидение.

Он сообщил, что ходатайство будет рассматривать Соломенской районный суд Киева, время заседания еще неизвестно.

По данным СМИ, помимо сына Авакова, в рамках дела также задержаны бывший замглавы МВД Сергей Чеботарь и бизнес-партнера сына Авакова Владимир Литвин.