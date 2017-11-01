Россия не выдаст Черногории подозреваемого в попытке госпереворота

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия не выдаст Черногории уроженца Подгорицы Анание Никича, признав его беженцем на территории РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры РФ в ответ на запрос РИА Новости.

"Генеральной прокуратурой РФ рассмотрен поступивший из министерства юстиции Черногории запрос о выдаче гражданина этого государства Никича Анание для привлечения к уголовной ответственности. На основании Федерального закона от 19.02.1993 номер 4528-1 "О беженцах" Никич признан беженцем на территории Российской Федерации. С учетом этого генеральной прокуратурой РФ в соответствии с положениями Европейской конвенции о выдаче от 13.12.1957 в удовлетворении запроса черногорской стороны отказано", — говорится в ответе ведомства.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, информация о принятом решении 9 октября направлена министру юстиции Черногории.

По данным черногорских СМИ, Никич был постоянным переводчиком оппозиционного черногорского Демократического фронта. Мужчину подозревают в планировании террористических актов в день парламентских выборов в Черногории 16 октября.

В день голосования власти Черногории объявили о задержании 20 граждан Сербии по подозрению в подготовке теракта и путча. По данным прокуратуры, группа планировала при оглашении итогов выборов захватить парламент и "провозгласить победу одной из политических партий", а также "нейтрализовать премьер-министра Черногории". В этой связи Подгорица объявила в международный розыск по линии Интерпола несколько человек, в том числе Никича, россиян Эдуарда Широкова и Владимира Попова, а также нескольких граждан Сербии.

Никич, как сообщило МВД Черногории, был задержан 2 апреля в Ростовской области. Соответствующее уведомление было получено черногорской стороной от представительства Национального центрального бюро Интерпола в Москве. Генпрокуратура РФ 16 мая официально сообщила, что в отношении Никича проводится экстрадиционная проверка.

Суд над предполагаемыми участниками заговора проходит последние несколько месяцев. Обвинение касается 14 человек, а дело в отношении Никича выделено в отдельное производство.