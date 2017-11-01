МАГАТЭ оказывает помощь в управлении атомной энергией, заявили в агентстве

АБУ-ДАБИ, 1 ноя — РИА Новости. МАГАТЭ не принимает решений, какие страны могут развивать атомную энергетику, а помогает им безопасно управлять ядерными мощностями, заявил на пресс-конференции по итогам международной министерской конференции по мирному атому заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков.

"Мы в МАГАТЭ не выступаем с позиции судьи, чтобы определять, готовы ли страны строить атомные станции или нет, наша позиция заключается в оказании помощи странам в безопасном и надежном управлении атомной энергетикой. Наша задача — помочь им делать это безопасно, чтобы можно было использовать ядерные объекты много-много лет", — отметил Чудаков, отвечая на вопрос, как он оценивает возможности стран в развитии атомной энергетики.

Министерская конференция под эгидой МАГАТЭ, которая прошла в столице ОАЭ, собрала более 700 ведущих представителей атомной отрасли из 69 стран мира.