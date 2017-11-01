Активистка Femen подожгла игрушечных медведей у магазина Roshen в Киеве

Активистка Femen подожгла игрушечных медведей у магазина Roshen в Киеве

Активистка Femen подожгла игрушечных медведей у магазина Roshen в Киеве

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Активистка скандально известного движения Femen облила бензином игрушечных медведей возле магазина Roshen в Киеве и подожгла их, требуя объявить импичмент президенту, сообщает сайт телеканала NewsONE.

Кондитерская фабрика Roshen принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.

Сладости или импичмент: Femen сожгли медведей возле магазина Roshen в Киеве ВИДЕО https://t.co/mSZaP6GAzk pic.twitter.com/zU3Y4JJ00I — InfoResist (@InfoResist) 1 ноября 2017 г.

​По данным сайта, инцидент произошел вечером во вторник. Полиция прибыла на место уже через 10 минут.

"Акция была совершена накануне Хеллоуина. Активистка с праздничным макияжем и надписью "Сладости или импичмент" на теле подожгла медведей возле магазина Roshen на станции метро "Арсенальная" в Киеве", — говорится в сообщении.