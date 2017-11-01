Госслужба в России для абхазов: Сухум решает вопросы двойного гражданства

СУХУМ, 1 ноя – РИА Новости. Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание по подготовке соглашения с Россией об урегулировании вопросов двойного гражданства, сообщает Sputnik Абхазия.

По словам первого заместителя руководителя Администрации президента Дмитрия Шамбы, в проект нужно включить положение о том, что на граждан республики не будут распространяться ограничения на замещение должностей государственной и муниципальной службы, предусмотренные российским законодательством.

"После того, как в Российской Федерации были установлены соответствующие законодательные ограничения, большое число граждан Абхазии при поступлении на государственную службу вынуждены выходить из гражданства Абхазии", — сказал Дмитрий Шамба.

В свою очередь, министр юстиции республики Марина Пилия отметила, что некоторые ошибочно полагают, что подписание соглашения приведет к тому, что россияне будут становиться гражданами Абхазии в упрощенном порядке. Она пояснила, что документ снимет существующие ограничения на приобретение абхазами российского гражданства, процедура получения абхазского паспорта при этом останется прежней.

Абхазия в одностороннем порядке на законодательном уровне установила двойное гражданство с Российской Федерацией еще в ноябре 2002 года.

После признания Москвой независимости Абхазии процесс оформления российского гражданства жителям республики был приостановлен до подписания соответствующего межгосударственного соглашения.

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