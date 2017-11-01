В Боснии и Герцеговине нашли документ, остановивший войну в 1995 году

БЕЛГРАД, 1 ноя – РИА Новости. Полиция Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) задержала подозреваемого, у которого обнаружен пропавший ранее оригинал Дейтонского соглашения, благодаря которому закончилась война в БиГ 1992-1995 годов, сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью МВД РС Дарко Илич.

Бывший хорватский член президиума (коллективного главы государства) БиГ Желько Комшич сообщил в феврале 2008 года, что в архивах президиума нет оригинала Дейтонского договора. Речь идет о соглашении, парафированном в 1995 году на базе ВВС США близ Дейтона (штат Огайо в США) о мире в Боснии и Герцеговине, которое стали называть Дейтонским, на нем строится конституционный порядок в стране. Одним из гарантов соблюдения соглашения является Российская Федерация.

В августе текущего года первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич сообщил, что официальный Белград также не располагает оригиналом, несмотря на то что экс-президент Югославии Слободан Милошевич участвовал в подписании документа.

"Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью МВД РС в ночь на среду задержали в Пале (сербский город-спутник Сараево) гражданина К. Ж., после того как при обыске его жилого объекта был обнаружен оригинал Дейтонского соглашения на английском языке", — цитирует Радио и телевидение РС (РТРС) заявление начальника управления.

Отмечается, что задержанный Желько Кунтош был сотрудником безопасности и водителем бывшего председателя парламента Республики Сербской Драгана Калинича. Задержанный подозревается в "торговле влиянием и злоупотреблении".

Босния и Герцеговина 21 ноября отметит 22-летие Дейтонского соглашения, которое остановило жестокую гражданскую войну между хорватами, сербами и мусульманами 1992-1995 годов. По разным оценкам, в ходе конфликта погибло свыше 100 тысяч человек.

Соглашение определило государственное устройство: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.