МАГАТЭ положительно оценило работу ОАЭ в атомной сфере

АБУ-ДАБИ, 1 ноя — РИА Новости. МАГАТЭ положительно оценило деятельность ОАЭ в атомной отрасли, работа с агентством продолжается, сообщил в среду постоянный представитель ОАЭ при МАГАТЭ Хамад Али аль-Кааби, выступая на пресс-конференции по итогам международной министерской встречи по мирному атому.

"Наши планы сосредоточены на строительстве коммерчески выгодных ядерных реакторов полного цикла на станции "Барака", представители МАГАТЭ совершили девять визитов в Эмираты за прошедшие годы, результаты их инспекций были положительные, ОАЭ придерживаются стандартов МАГАТЭ, работа с агентством продолжается", — сказал аль-Кааби.

Он указал, что создание атомной энергетики в любой стране, в том числе в ОАЭ, требует множества ресурсов, при этом наличие необходимого человеческого капитала является одним из критических условий для успеха в создании ядерной программы. По словам аль-Кааби, в атомной отрасли в Эмиратах в настоящее время работают более 20% женщин, которые участвуют в планировании и администрировании ядерных программ.

В министерской конференции в ОАЭ, которая прошла под эгидой МАГАТЭ, приняли участие 700 ведущих представителей атомной отрасли из 69 стран.