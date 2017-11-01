Бизнес-партнеру сына Авакова вручили подозрение в растрате госсредств

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Третьему задержанному по делу, в котором фигурирует сын главы МВД Украины Арсена Авакова Александр, его бизнес-партнеру Владимиру Литвину вручили подозрение в растрате государственных средств, сообщило в среду издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

Ранее украинские СМИ сообщили, что в рамках дела о растрате госсредств при закупке рюкзаков для МВД задержали сына Авакова, его бизнес-партнера Литвина, а также бывшего замглавы ведомства Сергея Чеботаря. Депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко подтвердил, что сын министра внутренних дел задержан, ему изберут меру пресечения. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность.

"Владимиру Литвину, задержанному вместе с Александром Аваковым и экс-замглавы МВД Сергеем Чеботарем по подозрению в растрате средств при закупке рюкзаков для Нацгвардии сообщили о подозрении", — говорится в сообщении издания.