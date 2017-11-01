Рябков напомнил о биологическом оружии, замаскированном под болезни

СОЧИ, 1 ноя — РИА Новости. Нельзя сбрасывать со счетов угрозу применения биологического оружия, которая может быть замаскирована под естественные вспышки заболеваний, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Угрозу применения биологического оружия как государственными, так и негосударственными субъектами нельзя сбрасывать со счётов, тем более что такое применение может быть замаскировано под естественные вспышки инфекционных заболеваний, среди людей, животных или растений. Исходя из этого, необходимо иметь в готовности силы и средства быстрого реагирования, способные оперативно разобраться с ситуацией на месте и предпринять безотлагательные меры по купированию эпидемии", — сказал Рябков, выступая на международной конференции по биологической безопасности.

По словам Рябкова, на данный момент не существует объективных данных о соблюдении положений конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

"Это создаёт ситуацию неопределённости и вызывает вопросы в отношении реального положения вещей. Озабоченность в данном плане усиливается в связи с чрезмерными объемами финансирования микробиологических программ двойного назначения, проведение сомнительных экспериментов с возбудителями смертельно опасных заболеваний, особенно аэрозольными экспериментами, наращиванием военной медико-биологической активности за пределами национальной территории и другими факторами риска", — добавил замминистра.

"Мы считаем, что наиболее эффективным путём укрепления Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия было бы принятие юридически обязывающего протокола, касающегося всех его положений, включая верификацию. Это наша неизменная и долгосрочная цель. Вместе с тем, на данном этапе мы готовы пойти на разработку и принятие вспомогательных мер и решений, которые могли бы укрепить режим КБТО в ближней и среднесрочной перспективе", — заключил Рябков.