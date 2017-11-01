Полиция Израиля создает подраздление для работы на Храмовой горе

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя – РИА Новости. Израильская полиция создаст подразделение численностью в 200 человек для поддержания порядка в районе Храмовой горы в Иерусалиме, пишет в среду газета "Маарив".

Решение принято спустя три месяца после того, как протесты арабо-мусульманской общины заставили власти страны отказаться от введения поголовного досмотра посетителей третьей по значимости святыни ислама и демонтировать рамки металлоискателей, которые были установлены на входах в ответ на убийство в этом районе Старого города двух полицейских.

"Я счастлив объявить, что вскоре будет сформировано новое подразделение… все сотрудники которого будут заниматься исключительно обеспечением безопасности и общественного порядка в районе Храмовой горы. Они будут охранять посетителей Храмовой горы", — цитирует издание министра внутренней безопасности Гилада Эрдана.

Предполагается, что подразделение получит "передовые технические средства" и будет иметь возможности для сбора разведывательной информации.

Представители местной арабо-мусульманской общины регулярно обвиняют Израиль в стремлении взять под контроль Храмовую гору, где на руинах разрушенных в древности иудейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. Лидеры еврейского государства заверяют в неизменности статус-кво святыни, который предполагает, что она находится под автономным управлением "Вакфа" — фонда исламского имущества, там вправе молиться только мусульмане, а представителям других конфессий разрешено свободно ее посещать.