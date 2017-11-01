Попова рассказала о ситуации с распространением Эболы и вируса Зика в мире

СОЧИ, 1 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор выявил внезапное появление второго штамма возбудителя лихорадки Эбола во время эпидемии в Западной Африке, который ранее не был известен, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, добавив, что распространение вируса Зика также оставляет вирусологам много вопросов.
"Распространение лихорадки Зика также оставляет много вопросов. Всего за последние два года в мире зарегистрированы более 8,5 тысяч случаев завоза инфекции на территорию 51 страны, в том числе в 22 страны Европейского региона", — сказала она.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы в Западной Африке в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.
Вирус Зика, вызывающий лихорадку, в некоторых случаях смертельную, особо опасен для беременных женщин, так как часто становится причиной микроцефалии и других патологий плода. Случаи заболевания Зика отмечены в 60 странах мира.