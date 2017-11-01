Попова рассказала о ситуации с распространением Эболы и вируса Зика в мире

СОЧИ, 1 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор выявил внезапное появление второго штамма возбудителя лихорадки Эбола во время эпидемии в Западной Африке, который ранее не был известен, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, добавив, что распространение вируса Зика также оставляет вирусологам много вопросов.

"По результатам изучения научно-исследовательскими организациями Роспотребнадзора штамма, который циркулировал в период эпидемии в Западной Африке, мы получили данные о двух линиях возбудителя, однако широкого обсуждения мы так и не увидели. Две линии возбудителя, которые были отличными друг от друга. Это два различных направления развития генома вируса", — заявила Попова на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности: проблемы и решения".

"Распространение лихорадки Зика также оставляет много вопросов. Всего за последние два года в мире зарегистрированы более 8,5 тысяч случаев завоза инфекции на территорию 51 страны, в том числе в 22 страны Европейского региона", — сказала она.

По данным главы Роспотребнадзора, исследования вируса Зика свидетельствуют, что в настоящее время эволюция этого возбудителя идет полным ходом, однако пока нет данных об усилении патогенности нового варианта вируса Зика. "Тем не менее, дальнейший мониторинг за изменчивостью вируса и возможным появлением у него новых свойств нельзя переоценить", — заявила Попова.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы в Западной Африке в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.

Вирус Зика, вызывающий лихорадку, в некоторых случаях смертельную, особо опасен для беременных женщин, так как часто становится причиной микроцефалии и других патологий плода. Случаи заболевания Зика отмечены в 60 странах мира.