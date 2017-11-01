Источник сообщил о гибели 28 человек при новых авиаударах коалиции в Йемене

САНА, 1 ноя — РИА Новости. Не менее 28 человек погибли в йеменской провинции Саада в результате авиаударов международной коалиции во главе с Саудовской Аравией, сообщил РИА Новости местный источник.

"Авиация коалиции нанесла авиудар утром в среду по гостинице в городе Сахар, что привело к гибели 26 йеменцев, еще девять ранены", — сообщил источник в провинции, пограничной с королевством.

Еще два человека погибли в результате авиаудара коалиции по их автомобилю в городе аз-Захир.