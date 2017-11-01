Турция выступила против участия курдской партии в нацдиалоге по Сирии

АНКАРА, 1 ноя – РИА Новости, Алена Палажченко. Турция выступает против приглашения Россией представителей сирийской курдской партии "Партия демократический союз" (PYD) для участия в Конгрессе национального диалога Сирии, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в среду.

Ранее МИД России опубликовал список из 33 организаций, приглашенных для участия в Конгрессе национального диалога Сирии в Сочи 18 ноября, среди них Высший комитет по переговорам и несколько курдских групп, в том числе PYD.

"Мы не видим проблем в приглашении на Конгресс сирийских народов курдов как представителей населения Сирии, но PYD – это террористическая организация, которая терроризирует местное население, использует террористов "Исламского государства"* как прикрытие. Давать им место на переговорной платформе неприемлемо, мы на это никогда не согласимся. Мы общались буквально вчера с россиянами по этому вопросу и еще раз передали им нашу реакцию", — сказал Калын журналистам в Анкаре.

Турция считает PYD террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

*Террористическая организация, запрещенная в России.