Узбекистан готов помочь в расследовании теракта в Нью-Йорке

ТАШКЕНТ, 1 ноя – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил готовность содействовать в расследовании теракта в Нью-Йорке.

На Манхеттене 31 октября грузовик проехал несколько улиц по велосипедной дорожке, сбивая велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. Полиция задержала водителя. Погибли восемь человек, более десяти пострадали. Власти считают случившееся терактом.

"Примите мои искренние соболезнования в связи с террористическим актом в Нью-Йорке, унесшим жизни невинных мирных граждан. Этому безжалостному и крайне жестокому преступлению не может быть никакого оправдания. Мы решительно осуждаем любые формы и проявления экстремизма и терроризма", — говорится в тексте соболезнования, обнародованном на сайте МИД республики.

По мнению Мирзиеева, случившаяся трагедия вновь подтверждает необходимость объединения усилий всего международного сообщества в противодействии таким бесчеловечным вызовам современности.

Президент Узбекистана также выразил чувства всесторонней солидарности народу США и попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени "Исламского государства"*.

* Террористическая организация, запрещена в России