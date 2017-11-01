В Беверли-Хиллз расследуют жалобы на Вайнштейна и Тобэка

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Полиция американского города Беверли-Хиллз начала расследования в отношении продюсера Харви Вайнштейна и режиссера Джеймса Тобэка.

"Отделение полиции Беверли-Хиллз недавно получило несколько жалоб на Харви Вайнштейна. По этим делам ведется расследование, пока более подробная информация не будет опубликована", — говорится в пресс-релизе правоохранительных органов.

Согласно сообщению полиции, также были получены "несколько жалоб" на режиссера Тобэка. Власти начали расследование, детали пока не разглашаются.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Под следствием за домогательства находится актер Билл Косби.

Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. Также на днях в домогательствах был обвинен американский режиссер Джеймс Тобэк. Издательство Condé Nast, выпускающее популярные журналы, отказалось работать с известным американским фэшн-фотографом Терри Ричардсоном, предположительно, из-за связанных с ним скандалов с сексуальными домогательствами.

Расследование в отношении Вайнштейна ранее начала полиция Лос-Анджелеса. По данным СМИ, генпрокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман также начал гражданское расследование в отношении компании Weinstein Co.