"Спящие ячейки" террористов стали угрозой для стран ШОС, считают в РАТС

ТАШКЕНТ, 1 ноя – РИА Новости. Создание международными террористическими организациями "спящих ячеек" становится главной угрозой на пространстве Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил в среду РИА Новости директор исполкома Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Евгений Сысоев.

В среду в Ташкенте открылась пятая научно-практическая конференция РАТС ШОС "Борьба с терроризмом — сотрудничество без границ". В ней участвуют представители спецслужб стран-членов организации, а также профильных международных организаций и межгосударственных структур – Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), Антитеррористического центра СНГ, ОДКБ, ОБСЕ, Совета командующих пограничными войсками стран СНГ.

"Проблема главная в чем? На фоне тех успехов, на фоне военного давления в Сирии боевиков выдавливают в афгано-пакистанскую зону, но они уходят в страны исхода и другие страны. Применяется так называемый метод организации "спящих ячеек", — сказал Сысоев в ходе конференции.

По его словам, в этих условиях поиск и реализация совместных и адекватных мер противодействия является главным содержанием деятельности РАТС ШОС. "Уехал человек, к себе внимание не привлекает, никаких предосудительных действий не принимает до определенного момента, когда он получает сигнал "проснуться". Эта ячейка начинает действовать", — отметил директор исполкома РАТС.

Сысоев заявил, что спецслужбы стран ШОС стараются отслеживать всех, кто прибывает из зоны боевых действий на Ближнем Востоке. "Значительная часть их там погибает. Кого-то выявляем, кого-то привлекаем к уголовной ответственности, кому-то удается просочиться. Под чужими документами, иными тайными способами", — сказал глава антитеррористической структуры.

Он сообщил, что между спецслужбами стран ШОС ведется обмен упреждающей информации о деятельности запрещенных в РФ террористических организаций "Исламское государство", "Джабхат ан-Нусра", "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами", "Исламского движения Восточного Туркестана" и ряда других. "Это позволяет поддерживать в актуальном состоянии учеты лиц, выехавших на Ближний Восток, обеспечивая эффективность их оперативного розыска", — сказал Сысоев.

По данным РАТС, в ее базе в настоящий момент находятся порядка 2,5 тысячи лиц, которых в странах ШОС разыскивают в связи с терроризмом и экстремизмом.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Ташкенте были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.