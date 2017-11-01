"Спящие ячейки" террористов стали угрозой для стран ШОС, считают в РАТС

ТАШКЕНТ, 1 ноя – РИА Новости. Создание международными террористическими организациями "спящих ячеек" становится главной угрозой на пространстве Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил в среду РИА Новости директор исполкома Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Евгений Сысоев.
"Проблема главная в чем? На фоне тех успехов, на фоне военного давления в Сирии боевиков выдавливают в афгано-пакистанскую зону, но они уходят в страны исхода и другие страны. Применяется так называемый метод организации "спящих ячеек", — сказал Сысоев в ходе конференции.
По его словам, в этих условиях поиск и реализация совместных и адекватных мер противодействия является главным содержанием деятельности РАТС ШОС. "Уехал человек, к себе внимание не привлекает, никаких предосудительных действий не принимает до определенного момента, когда он получает сигнал "проснуться". Эта ячейка начинает действовать", — отметил директор исполкома РАТС.
Сысоев заявил, что спецслужбы стран ШОС стараются отслеживать всех, кто прибывает из зоны боевых действий на Ближнем Востоке. "Значительная часть их там погибает. Кого-то выявляем, кого-то привлекаем к уголовной ответственности, кому-то удается просочиться. Под чужими документами, иными тайными способами", — сказал глава антитеррористической структуры.
По данным РАТС, в ее базе в настоящий момент находятся порядка 2,5 тысячи лиц, которых в странах ШОС разыскивают в связи с терроризмом и экстремизмом.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Ташкенте были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.