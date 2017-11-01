В Черном море исчез с радаров турецкий сухогруз

АНКАРА, 1 ноя — РИА Новости. Турецкий сухогруз Bilal Bal пропал с радаров в районе города Шиле на черноморском побережье Турции, сообщает в среду телеканал NTV.

Отмечается, что на судне, которое следовало из турецкого порта Гемлик на Мраморном море в черноморский порт Эригли, находился экипаж из 10 человек. Береговая охрана Турции ведет поисково-спасательную операцию, в ходе которой были обнаружены пустые шлюпки и спасательные жилеты.