В ДНР сообщили о 36 нарушениях со стороны силовиков за сутки

ДОНЕЦК, 1 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 36 раз за минувшие сутки нарушили режим тишины в Донбассе, заявили в среду в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщили, что за сутки силовики выпустили по территории республики около 370 мин и снарядов.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 36 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 12 населенных пунктов республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.

По его словам, украинские силовики вели огонь из артиллерии, минометов, бронетехники, гранатометов и стрелкового оружия.

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