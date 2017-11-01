Кадыров обвинил украинские спецслужбы в убийстве жены Осмаева

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что за убийством под Киевом Амины Окуевой стоят украинские спецслужбы.

"Не надо искать медвежий след, когда медведь стоит перед тобой! В Киеве прекрасно знают, что Никифорову (раньше Окуеву звали Анастасия Никифорова — Прим. ред.) безжалостно расстреляли свои же родные спецслужбы. Перефразируя Тараса Бульбу, можно сказать, кто породил, тот и убил", — написал Кадыров в Telegram

По его словам, в Киеве "решили пристрелить не двух, а трех зайцев". Глава Чечни уточнил, что помимо устранения "родной бандитки", на Украине хотели отвлечь внимание "западных хозяев" от антиправительственных митингов, а также попытаться еще раз обвинить Россию в своих бедах.

В понедельник вечером выходец из Чечни Адам Осмаев был ранен, а его жена Окуева погибла в результате обстрела их автомобиля. На Украине заявляли, что в убийстве Окуевой просматривается "чеченский след".



