Премьеры Украины и Канады обсудили ситуацию в Донбассе

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что обсудил с коллегой из Канады Джастином Трюдо вопросы урегулирования ситуации в Донбассе и дальнейшее сотрудничество.

Ранее пресс-служба украинского кабмина сообщила, что Гройсман посетит с визитом Канаду, где проведет переговоры с руководством государства.

"Центральное событие визита — встреча с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Насыщенная повестка дня переговоров. Среди основных тем — политический диалог в рамках урегулирования ситуации в Донбассе, повестка дня председательства Канады в G7, введение безвизового режима для граждан Украины, а также расширение спектра действия соглашения о зоне свободной торговли", — написал Гройсман на своей странице в Facebook среду.

Он также сообщил, что обсуждались вопросы поддержки правительства Канады в украинских проектах децентрализации, реформы государственной службы и правоохранительной системы, борьбы с коррупцией.

"Надеемся, что не менее результативным станет наше предложение Канаде присоединиться к совместным проектам в аэрокосмической сфере, энергетике, ИТ-сфере, агрокомплексе. Инновационные технологии, умноженные на наши возможности и желание привлекать на Украину передовой опыт, сыграют в плюс и Канаде, и Украине. Рад, что премьер-министр Трюдо разделяет мою позицию", — добавил Гройсман.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

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