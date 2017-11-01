В Индии взрыв трансформатора унес жизни 14 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 ноя — РИА Новости. По меньшей мере 14 человек погибли, семеро пострадали в результате взрыва трансформатора в индийском штате Раджастхан, сообщает в среду агентство ANI.

Инцидент произошел накануне в населенном пункте Хатулаи у города Шахпура.

Большое число жертв инцидента объясняется тем, что в момент взрыва у трансформатора находилась толпа местных жителей, праздновавших свадьбу. Как отмечают в полиции, при взрыве было разбрызгано горячее трансформаторное масло, многие получили серьезные ожоги.

Точные причины взрыва неизвестны, однако отмечается, что взорвавшийся трансформатор был установлен всего три дня назад.

"Это предмет расследования, однако с имеющейся информацией я не могу найти какой-либо причины, с ним не было каких-либо проблем", — заявил представитель распределяющей компании Jaipur Discom Р. Д. Гупта

Компания вместе с властями штата пообещала выплатить родственникам погибших по миллиону рупий (почти 16 тысяч долларов).