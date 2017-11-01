"Сильный и жесткий": Украина внесла в ООН проект резолюции по Крыму

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Киев внес в секретариат Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря постоянного представительства Украины при всемирной организации Олега Николенко.
Дипломат сообщил, что голосование по резолюции в Третьем комитете пройдет в середине ноября. Ожидается, что в декабре документ вынесут на всеобщее голосование в ГА.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев внесет в ООН новый "очень сильный и жесткий" проект резолюции по правам человека в Крыму.
"Эта резолюция должна осудить действия РФ по недопущению международных организаций и гуманитарных организаций в оккупированный Крым. Она должна однозначно призвать Россию выполнять решение международного суда ООН", — сказал министр.
"Бесперспективный ход"
Первый заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации России Владимир Джабаров посоветовал Климкину разобраться с правами человека у себя в стране, а потом уже в России.
"Все это попытки привлечь внимание, накалить ситуацию", — сказал сенатор.
По его мнению, это абсолютно бесперспективный ход со стороны Киева.
Доклад ООН
В конце сентября мониторинговая миссия ООН опубликовала доклад, в котором обвинила Россию в нарушении прав человека и международного права в Крыму.
В тексте утверждается, что права человека на полуострове массово нарушались после его присоединения к России, в том числе украинскими и российскими властями. Согласно докладу, в Крыму зафиксировали такие нарушения, как "жестокое обращение", "пытки", а также одну "внесудебную казнь".
При этом участники мониторинговой миссии указывают, что проводили исследования удаленно, на основе опросов и мониторинга с территории Украины, поскольку "не имели доступа" в Крым.
По словам главы госкомитета правительства региона по делам межнациональных отношений Заура Смирнова, недопустимо делать голословные выводы о состоянии прав человека в Крыму, не спросив мнения самих крымчан и даже не побывав на полуострове.
Крым стал российским после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором более 95% жителей республики высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
*организация, запрещенная в России