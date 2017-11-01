"Сильный и жесткий": Украина внесла в ООН проект резолюции по Крыму

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Киев внес в секретариат Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря постоянного представительства Украины при всемирной организации Олега Николенко.

Согласно проекту, Россия должна отменить запрет организации "Меджлис крымскотатарского народа*". По словам Николенко, в резолюции подчеркивается необходимость обеспечения обучения на украинском и крымскотатарском языках. Отмечается также, что международные организации должны получить доступ в Крым.

Дипломат сообщил, что голосование по резолюции в Третьем комитете пройдет в середине ноября. Ожидается, что в декабре документ вынесут на всеобщее голосование в ГА.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев внесет в ООН новый "очень сильный и жесткий" проект резолюции по правам человека в Крыму.

"Эта резолюция должна осудить действия РФ по недопущению международных организаций и гуманитарных организаций в оккупированный Крым. Она должна однозначно призвать Россию выполнять решение международного суда ООН", — сказал министр.

"Бесперспективный ход"

Первый заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации России Владимир Джабаров посоветовал Климкину разобраться с правами человека у себя в стране, а потом уже в России.

"Все это попытки привлечь внимание, накалить ситуацию", — сказал сенатор.

По его мнению, это абсолютно бесперспективный ход со стороны Киева.

Доклад ООН

"Можно спокойно пропустить это заявление мимо себя. Все это просто несерьезно. Тем более что если эта резолюция будет проходить через Совет Безопасности, естественно, она будет заблокирована. Ну, а так — пусть пошумят на Ассамблее, еще на каком-нибудь комитете. Я думаю, это совершенно бесперспективный ход", — отметил он.

В конце сентября мониторинговая миссия ООН опубликовала доклад, в котором обвинила Россию в нарушении прав человека и международного права в Крыму.

В тексте утверждается, что права человека на полуострове массово нарушались после его присоединения к России, в том числе украинскими и российскими властями. Согласно докладу, в Крыму зафиксировали такие нарушения, как "жестокое обращение", "пытки", а также одну "внесудебную казнь".

При этом участники мониторинговой миссии указывают, что проводили исследования удаленно, на основе опросов и мониторинга с территории Украины, поскольку "не имели доступа" в Крым.

В ответ власти полуострова предложили структурам ООН встать на путь объективности в крымском вопросе и запретить своим миссиям тиражировать непроверенные доклады с обвинениями в адрес России о нарушениях прав человека в Крыму

По словам главы госкомитета правительства региона по делам межнациональных отношений Заура Смирнова, недопустимо делать голословные выводы о состоянии прав человека в Крыму, не спросив мнения самих крымчан и даже не побывав на полуострове.

Крым стал российским после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором более 95% жителей республики высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

*организация, запрещенная в России