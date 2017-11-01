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"Сильный и жесткий": Украина внесла в ООН проект резолюции по Крыму

10:2501.11.2017
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© AP Photo / Frank Franklin IIЗаседание Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фотоЗаседание Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
© AP Photo / Frank Franklin II

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Киев внес в секретариат Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря постоянного представительства Украины при всемирной организации Олега Николенко.

Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пушков призвал постпреда США при ООН думать об ИГ*, а не о Крыме
Согласно проекту, Россия должна отменить запрет организации "Меджлис крымскотатарского народа*". По словам Николенко, в резолюции подчеркивается необходимость обеспечения обучения на украинском и крымскотатарском языках. Отмечается также, что международные организации должны получить доступ в Крым.

Дипломат сообщил, что голосование по резолюции в Третьем комитете пройдет в середине ноября. Ожидается, что в декабре документ вынесут на всеобщее голосование в ГА.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев внесет в ООН новый "очень сильный и жесткий" проект резолюции по правам человека в Крыму.

"Эта резолюция должна осудить действия РФ по недопущению международных организаций и гуманитарных организаций в оккупированный Крым. Она должна однозначно призвать Россию выполнять решение международного суда ООН", — сказал министр.

"Бесперспективный ход"

Первый заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации России Владимир Джабаров посоветовал Климкину разобраться с правами человека у себя в стране, а потом уже в России.

"Все это попытки привлечь внимание, накалить ситуацию", — сказал сенатор.

По его мнению, это абсолютно бесперспективный ход со стороны Киева.

Антониу Гутерреш. Архивное фото
© AP Photo / Bebeto Matthews
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"Можно спокойно пропустить это заявление мимо себя. Все это просто несерьезно. Тем более что если эта резолюция будет проходить через Совет Безопасности, естественно, она будет заблокирована. Ну, а так — пусть пошумят на Ассамблее, еще на каком-нибудь комитете. Я думаю, это совершенно бесперспективный ход", — отметил он.

Доклад ООН

В конце сентября мониторинговая миссия ООН опубликовала доклад, в котором обвинила Россию в нарушении прав человека и международного права в Крыму.

В тексте утверждается, что права человека на полуострове массово нарушались после его присоединения к России, в том числе украинскими и российскими властями. Согласно докладу, в Крыму зафиксировали такие нарушения, как "жестокое обращение", "пытки", а также одну "внесудебную казнь".

При этом участники мониторинговой миссии указывают, что проводили исследования удаленно, на основе опросов и мониторинга с территории Украины, поскольку "не имели доступа" в Крым.

Строительство моста через Керченский пролив в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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В Крыму заявили, что миссия ООН могла приехать, но постоянно отказывалась
В ответ власти полуострова предложили структурам ООН встать на путь объективности в крымском вопросе и запретить своим миссиям тиражировать непроверенные доклады с обвинениями в адрес России о нарушениях прав человека в Крыму

По словам главы госкомитета правительства региона по делам межнациональных отношений Заура Смирнова, недопустимо делать голословные выводы о состоянии прав человека в Крыму, не спросив мнения самих крымчан и даже не побывав на полуострове.

Крым стал российским после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором более 95% жителей республики высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

*организация, запрещенная в России

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