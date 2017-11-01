Депутат Госдумы прокомментировал теракт в США

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Теракт в Нью-Йорке – это отголоски непродуманной американской политики и очередное напоминание о том, что терроризм является общей проблемой, которую нужно решать вместе, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия").

Во вторник днем на Манхэттене грузовик проехал несколько улиц по велосипедной дорожке, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. Водителя ранили полицейские. По последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек, в том числе пять граждан Аргентины, более десяти пострадали. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио охарактеризовал произошедшее как теракт, президент США Дональд Трамп назвал нападавшего невменяемым.

"Это происшествие… свидетельствует о том, что, к сожалению, никто не защищён от этого зла. То, что идеи распространяются, то, что в сегодняшнем мире океаны не защитят от тех пагубных идей, пагубных мировоззрений, которые проводят в том числе эта террористическая организация", — сказал Чепа РИА Новости.

По мнению депутата, эта трагедия – очередное напоминание Вашингтону о том, что "это общая проблема, которую нужно решать совместно". При этом Чепа отмечает – заигрывание с террористами опасно для самих Соединенных Штатов. Политик напомнил, как у террористов в Сирии недавно было, в частности, найдено оружие американского производства.

"Вот это все есть отголоски той непродуманной американской политики, которую они проводят во всем мире. Управляемый хаос, к сожалению, он не будет у них управляемым, не смогут они этим хаосом управлять. Этот хаос перекинется на США", — подытожил он.