Премьер Индии осудил теракт в Нью-Йорке

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди осудил теракт в Нью-Йорке, жертвами которого стали восемь человек.

"Решительно осуждаю теракт в Нью-Йорке. Мои мысли с семьями погибших, молитвы — с пострадавшими", — написал Моди в своем аккаунте в Twitter

Во вторник в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. К настоящему моменту жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти человек ранены. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал произошедшее терактом.