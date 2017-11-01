Российский МИД назвал незаконными американские санкции против КСИР

СОЧИ, 1 ноя — РИА Новости. Россия считает незаконными односторонние санкции США, в том числе те, что были введены против Корпуса стражей исламской революции, как внешнеполитический инструмент они неэффективны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, "санкции как внешнеполитический инструмент неэффективны".
Во вторник США ввели санкции в отношении 41 физического лица и компаний, включая военно-воздушное подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Как уточняется в опубликованных документах американского правительства, данные санкции вводятся в рамках работы США по противодействию распространению оружия массового поражения. Санкции введены, в частности, в отношении командира КСИР Мохаммада Али Джаафари (Jafari, Mohammad Ali), буровой компании Oriental Oil Kish, компании Sepanir Oil & Gas Energy Eng. Co., а также одной из крупнейших иранских компаний Tidewater Middle East Co.