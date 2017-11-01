Силовики выпустили по ДНР 370 мин и снарядов за сутки, заявили в республике

ДОНЕЦК, 1 ноя — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики около 370 мин и снарядов за минувшие сутки, заявили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
46.6%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.6%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.8%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
По его словам, на донецком направлении силовики около 40 раз открывали огонь из артиллерии, минометов и танков, по территории ДНР выпущено около 280 мин и снарядов.
"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 761 единица. Получил повреждения жилой дом в населенном пункте Саханка", — добавил представитель ДНР в СЦКК.