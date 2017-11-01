Инаугурация избранного президента Киргизии пройдет в ноябре

БИШКЕК, 1 ноя — РИА Новости. Инаугурация нового президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова намечена на 24 ноября, сообщил РИА Новости в среду источник в штабе избранного главы киргизского государства.
"Мы планируем, что инаугурация пройдет в пятницу 24 ноября", — сообщила собеседница агентства.
Официально дата вступления в должность Жээнбекова пока не оглашена. Как ранее пояснила глава ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова, согласно законодательству страны инаугурация должна пройти не позднее 1 декабря. Она уточнила, что точная дата инаугурации "будет определена в процессе консультаций с парламентом и избранным кандидатом".