Инаугурация избранного президента Киргизии пройдет в ноябре

БИШКЕК, 1 ноя — РИА Новости. Инаугурация нового президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова намечена на 24 ноября, сообщил РИА Новости в среду источник в штабе избранного главы киргизского государства.

Выборы президента Киргизии прошли 15 октября. В понедельник ЦИК Киргизии официально объявил победителем экс-премьера Сооронбая Жээнбекова, выдвинутого правящей Социал-демократической партией республики (СДПК). Согласно протоколу, Жээнбеков набрал 920,62 тысячи или 54,22% голосов избирателей. Явка на выборах составила 56,3%. На главный пост страны претендовали 11 кандидатов.

"Мы планируем, что инаугурация пройдет в пятницу 24 ноября", — сообщила собеседница агентства.

Официально дата вступления в должность Жээнбекова пока не оглашена. Как ранее пояснила глава ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова, согласно законодательству страны инаугурация должна пройти не позднее 1 декабря. Она уточнила, что точная дата инаугурации "будет определена в процессе консультаций с парламентом и избранным кандидатом".