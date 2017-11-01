ВСУ обстреляли территорию ЛНР семь раз за сутки, сообщили в республике

ЛУГАНСК, 1 ноя — РИА Новости. Украинские силовики семь раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие ", — заявляют в оборонном ведомстве республики.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново, Фрунзе, Крутая Гора, Калиновка.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили в среду, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 17 раз открывали огонь по их позициям, один военный погиб, пятеро ранены.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили режим тишины… В результате боевых действий один украинский воин погиб, еще пятеро получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.

Сообщается, что на приморском направлении обстрелы велись из артиллерии калибром 120 миллиметров, минометов, гранатометов и пулеметов по позициям силовиков в Широкино. Кроме того, на луганском направлении было выпущено пять мин калибром 120 миллиметров вблизи Орехово.

По данным силовиков, на донецком направлении под огнем из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оказались их позиции вблизи Авдеевки, Луганского и Зайцево.