Итальянец за день пережил ограбление дома и измену жены

РИМ, 1 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Житель итальянского города Виченца пережил по-настоящему неудачный день: вернувшись с работы, он узнал, что его дом ограбили, а жена изменяет с соседом.

Как сообщают итальянские СМИ, 54-летний мужчина сначала обнаружил, что грабители проникли к нему в дом через окно, вынесли все драгоценности и утащили оружейный шкаф с семью охотничьими ружьями. В отчаянии он пошел к своему соседу, чтобы спросить, не видел ли он преступников. Последнее ему отчасти удалось: в постели у соседа оказалась его жена.

Неизвестно, как бы обернулось дело, если бы грабители не похитили у него оружие. Прибывшей по вызову о краже полиции удалось предотвратить ссору.

Позднее украденные ружья были обнаружены за городом. Мужчине их пока не вернули.