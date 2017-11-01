От имени ИГ*: исполнитель теракта в Нью-Йорке оставил записку

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке 29-летний Сейфулло Саипов осуществил его от имени террористической группировки "Исламское государство"*, сообщил телеканал NBC.

"По данным источников в правоохранительных органах, мужчина, совершивший наезд на людей, в результате которого погибли 8 человек и более 10 получили ранения, оставил в машине записку о том, что совершает это нападение от имени ИГ*", — узнали журналисты.

По данным газеты Washington Post, в записке также говорится о приверженности Саипова "Исламскому государству"*.

Уроженец Узбекистана

По данным американских СМИ, исполнителем теракта является 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году.

Телеканал Fox News со ссылкой на свои источники сообщил, что у Саипова имелась просроченная грин-карта. "По нашей информации, у него была просроченная грин-карта. В последние годы он жил в штате Нью-Джерси недалеко от Нью-Йорка", — говорится в сюжете.

Ранее в СМИ появилась информация, что Сейфулло Саипов прибыл в США из Узбекистана в 2010 году. В последнее время мужчина проживал во Флориде.

Fox News, в свою очередь, утверждает, Саипов мог проживать в штате Нью-Джерси. "Он провел какое-то время в городе Тампа (штат Флорида). Но по информации, которая есть у нас, он жил в Нью-Джерси", — сообщил телеканал.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Генсек ООН выразил соболезнования родным погибших при теракте в Нью-Йорке узнал, что Саипов работал водителем на Uber. Представитель компании подтвердил журналистам, что прошел проверку биографических данных. Сообщается, что его забанили в приложении Uber. Компания контактирует с ФБР и правоохранительными органами

Корреспонденту РИА Новости пока не удалось получить комментарии посольства Узбекистана в Вашингтоне, а также узбекских консульств в столице США и в Нью-Йорке.

Действовал в одиночку

Власти Нью-Йорка склоняются к версии, что устроивший теракт в городе террорист действовал один.

"У нас нет никаких свидетельств, что это было что-то другое, кроме как действия одиночки", — заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в эфире телеканала CNN.

"Невменяемый человек"

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter , что водитель грузовика, совершивший наезд на людей в Нью-Йорке, был сумасшедшим.

"В Нью-Йорке, похоже, очень больным и невменяемым человеком совершена еще одна атака. Правоохранительные органы внимательно следят за этим. НЕ В США!" — заявил глава Белого дома.

*Террористическая организация, запрещенная в России