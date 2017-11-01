Нью-йоркский террорист работал водителем на Uber

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке Сейфулло Саипов работал водителем в Uber, передает телеканал CBS News со ссылкой на представителя компании.

Представитель Uber подтвердил телеканалу, что подозреваемый работал на компанию и прошел проверку биографических данных.

Сообщается, что его забанили в приложении Uber. Компания сотрудничает с ФБР и другими правоохранительными органами.

Во вторник днем на Манхэттене грузовик проехал несколько улиц по велосипедной дорожке, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. Водитель был ранен полицейскими. По последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек, в том числе пять граждан Аргентины, более десяти пострадали. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал произошедшее терактом, президент Дональд Трамп назвал нападавшего невменяемым.

По данным СМИ, задержанным оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году. Телеканал NBC со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени группировки "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.