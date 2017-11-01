Манафорт имеет три американских паспорта с разными номерами

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт имеет три американских паспорта с отличающимися номерами, говорится в документах суда.

"Чуть больше, чем за последние 10 лет, Манафорт подал 10 заявок на получение американского паспорта… В настоящее время у него есть три американских паспорта с разными номерами", — отмечается в документе.

Также сообщается, что в марте Манафорт, используя псевдоним, зарегистрировал телефон и электронный адрес. "Манафорт ездил с этим телефоном в Мексику в июне, в Китай 23 мая и в Эквадор 9 мая", — говорится в документе.

В понедельник бывшему руководителю предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу были предъявлены обвинения по 12 статьям, включая сговор против США и сговор с целью отмывания средств, полученных от лоббистской деятельности в интересах Украины.

Также в понедельник стало известно, что Тони Подеста покинул лоббистскую фирму, основателем которой он является. Как и Манафорт, Подеста занимался лоббистской деятельностью в интересах экс-президента Украины Виктора Януковича, компания Podesta Group получила в 2011–2012 годах более 900 тысяч долларов за эту работу.