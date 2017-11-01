В Калифорнии полицейские подстрелили забаррикадировавшегося в школе мужчину

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Полицейские выстрелили в мужчину, который забаррикадировался вместе с учителем в кабинете начальной школы в американском штате Калифорния, передает телеканал ABC News.

Ранее сообщалось, что учеников эвакуировали из школы в округе Риверсайд после того, как родитель одного из учащихся заперся в кабинете с учителем. Детей передали родителям.

Как передает телеканал, полицейские выстрелили в мужчину, затем его доставили в больницу. Учителя, который не пострадал, также привезли в больницу. Мотивы мужчины неизвестны.