В минфине США призывают страны Персидского залива сократить связи с КНДР

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Представители министерства финансов США призывают страны Персидского залива сократить имеющиеся связи с КНДР, пишет газета Wall Street Journal.
"У нас были очень продуктивные переговоры по этому поводу и об их готовности работать над этим", — заявил в интервью изданию министр финансов США Стивен Мнучин.
Как пишет издание, недельная поездка Мнучина по странам Персидского залива была нацелена главным образом на улучшение сотрудничества в борьбе с финансированием терроризма и на усилении дипломатического давления на Иран. Тем не менее, вопрос КНДР также является одним из приоритетных для администрации США, поэтому министерство финансов тщательно следит за имеющимися связями КНДР со странами региона.
КНДР в последние месяцы провела ряд ракетных пусков и шестое по счету ядерное испытание, на этот раз — водородной бомбы. Совет Безопасности ООН в августе и сентябре дважды ужесточал санкции против КНДР.