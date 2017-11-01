В минфине США призывают страны Персидского залива сократить связи с КНДР

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Представители министерства финансов США призывают страны Персидского залива сократить имеющиеся связи с КНДР, пишет газета Wall Street Journal.

По данным издания, в ходе трехдневных переговоров в ОАЭ и Катаре представители министерства убеждали лидеров стран региона ужесточить финансовый контроль и сократить число северокорейских рабочих, многие из которых задействованы в строительной сфере.

"У нас были очень продуктивные переговоры по этому поводу и об их готовности работать над этим", — заявил в интервью изданию министр финансов США Стивен Мнучин.

Как пишет издание, недельная поездка Мнучина по странам Персидского залива была нацелена главным образом на улучшение сотрудничества в борьбе с финансированием терроризма и на усилении дипломатического давления на Иран. Тем не менее, вопрос КНДР также является одним из приоритетных для администрации США, поэтому министерство финансов тщательно следит за имеющимися связями КНДР со странами региона.

По данным издания, всего на территории стран Персидского залива находятся от 5 до 10 тысяч северокорейских рабочих, которые являются источником твердой валюты для Пхеньяна. Сообщается, что основная экономическая деятельность между регионом и КНДР сосредоточена в Кувейте. Дипломатическая деятельность осуществляется посредством единственного северокорейского посольства на территории Персидского залива, расположенного также в Кувейте. Ранее в сентябре Кувейт потребовал от посла Северной Кореи покинуть эмират в знак протеста против нового ракетного пуска.

КНДР в последние месяцы провела ряд ракетных пусков и шестое по счету ядерное испытание, на этот раз — водородной бомбы. Совет Безопасности ООН в августе и сентябре дважды ужесточал санкции против КНДР.