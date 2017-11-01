БЕЛГРАД, 1 ноя — РИА Новости. Уроженец Подгорицы Анание Никич, подозреваемый в причастности к попытке государственного переворота в Черногории, не может быть экстрадирован на родину, так как получил статус беженца в России, сообщила газета Pobjeda со ссылкой на министерство юстиции Черногории.
Комментарием Генпрокуратуры РФ РИА Новости пока не располагает.
По данным черногорских СМИ, Никич был постоянным переводчиком оппозиционного черногорского Демократического фронта. Мужчину подозревают в планировании террористических актов в день парламентских выборов в Черногории 16 октября.
В день голосования власти Черногории объявили о задержании 20 граждан Сербии по подозрению в подготовке теракта и путча. По данным прокуратуры, группа планировала при оглашении итогов выборов захватить парламент и "провозгласить победу одной из политических партий", а также "нейтрализовать премьер-министра Черногории". В этой связи Подгорица объявила в международный розыск по линии Интерпола нескольких человек, в том числе Никича, россиян Эдуарда Широкова и Владимира Попова, а также нескольких граждан Сербии.
Суд над предполагаемыми участниками заговора проходит последние несколько месяцев. Обвинение касается 14 человек, а дело в отношении Никича выделено в отдельное производство.
Согласно обвинительному заключению, организацию возглавляли граждане РФ Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, которые на территории Черногории, Сербии и России организовали группы для свержения черногорской власти во главе с Мило Джукановичем. Главным свидетелем обвинения является сербский националист Александр "Саша" Синджелич, который заявил о своем личном участии в подготовке вооруженного переворота.
Российские власти неоднократно отрицали причастность к событиям в Черногории.