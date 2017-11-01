СМИ: фигурант дела о попытке путча в Черногории стал беженцем в России

БЕЛГРАД, 1 ноя — РИА Новости. Уроженец Подгорицы Анание Никич, подозреваемый в причастности к попытке государственного переворота в Черногории, не может быть экстрадирован на родину, так как получил статус беженца в России, сообщила газета Pobjeda со ссылкой на министерство юстиции Черногории.

"Письмом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 9 октября мы проинформированы, что Анание Никич, запрос о выдаче которого был сделан 6 апреля 2017 года, получил статус беженца, из-за чего просьба о его выдаче не может быть удовлетворена", — приводит газета ответ министерства на свой запрос.

Комментарием Генпрокуратуры РФ РИА Новости пока не располагает.

По данным черногорских СМИ, Никич был постоянным переводчиком оппозиционного черногорского Демократического фронта. Мужчину подозревают в планировании террористических актов в день парламентских выборов в Черногории 16 октября.

В день голосования власти Черногории объявили о задержании 20 граждан Сербии по подозрению в подготовке теракта и путча. По данным прокуратуры, группа планировала при оглашении итогов выборов захватить парламент и "провозгласить победу одной из политических партий", а также "нейтрализовать премьер-министра Черногории". В этой связи Подгорица объявила в международный розыск по линии Интерпола нескольких человек, в том числе Никича, россиян Эдуарда Широкова и Владимира Попова, а также нескольких граждан Сербии.

Никич, как сообщило МВД Черногории, был задержан 2 апреля в Ростовской области. Соответствующее уведомление было получено черногорской стороной от представительства Национального центрального бюро Интерпола в Москве. Генпрокуратура РФ 16 мая официально сообщила, что в отношении Никича проводится экстрадиционная проверка.

Суд над предполагаемыми участниками заговора проходит последние несколько месяцев. Обвинение касается 14 человек, а дело в отношении Никича выделено в отдельное производство.

Согласно обвинительному заключению, организацию возглавляли граждане РФ Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, которые на территории Черногории, Сербии и России организовали группы для свержения черногорской власти во главе с Мило Джукановичем. Главным свидетелем обвинения является сербский националист Александр "Саша" Синджелич, который заявил о своем личном участии в подготовке вооруженного переворота.

Российские власти неоднократно отрицали причастность к событиям в Черногории.