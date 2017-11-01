При теракте в Нью-Йорке погибли пять граждан Аргентины

МЕХИКО, 1 ноя – РИА Новости. МИД Аргентины сообщил во вторник вечером о гибели пятерых граждан страны при теракте в Нью-Йорке.

"Правительство Аргентины выражает свои самые искренние соболезнования в связи с гибелью аргентинских граждан Эрнана Диего Мендосы, Диего Энрике Ангелини, Алехандро Дамиано Панукко, Ариэль Эрлих и Эрнана Ферручи, произошедшей как следствие драматической террористической атаки сегодня (во вторник) вечером в Нью-Йорке", — говорится в заявлении ведомства.

По данным МИД, еще один гражданин Аргентины Мартин Людовико Марро доставлен с госпиталь в связи с полученными при теракте ранениями, состояние его здоровья уже не вызывает опасений.

Аргентинское дипломатическое ведомство уточнило, что группа аргентинцев прибыла в Нью-Йорк из города Росарио (провинция Санта-Фе), чтобы отпраздновать 30-летие окончания политехнического вуза.

По данным американских СМИ, задержанным оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году. Телеканал NBC со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Во вторник днем на Манхэттене грузовик проехал несколько улиц по велосипедной дорожке, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. Водитель был ранен полицейскими. Власти считают случившееся терактом.